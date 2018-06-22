Jandarmadan kaçak saat operasyonu

Sındırgı ilçesinde Jandarmaya gelen istihbarat ile Akçakısrak kırsal mahallesinde bir araca operasyon düzenlendi. Jandarmanın adli makamlardan aldığı arama kararına istinaden araçta yapılan aramada kaçak olarak ülkeye sokulmuş piyasa değeri 795 bin lira olan Cortebert marka bin 326 adet saat ele geçirilmiştir. Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile saatler Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulmuş, olayda kullanılan araç yedi emin olarak şüpheli B.T.’ye teslim edilmiştir. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.