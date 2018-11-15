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Jandarma'dan kaçak saat operasyonu

Balıkesir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Balıkesir-İzmir karayolunda bir araç içinde kaçak saat ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı istihbarat çalışması ile bir araç ile kaçak saat getirileceği değerlendirmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararı ile Balıkesir İzmir karayolunda durdurulan araçrta yapılan aramada 115 bin lira değerinde 232 adet kaçak saat yakalandı. Araç sürücüsü S.B. hakkında yasal işlem başlatıldı. Yakalanan kaçak saatler Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

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