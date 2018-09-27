Jandarmadan kumar operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri Halalca mahallesinde kumar oynatılan kahvehaneye baskın yaptı.
Balıkesir'de jandarma ekipleri Halalca mahallesinde kumar oynatılan kahvehaneye baskın yaptı.
Balıkesir'de, Altıeylül Halalca Mahallesinde bulunan ruhsatsız bir kahvehanede kumar oynatan bir şüpheli E.Ç. jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma ekipleri 1 adet kumar oynamada kullanılan paramatik ve paramatik içerisinde bulunan 797 TL para ele geçirdi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Kahvehane işletmecisi E.Ç. hakkında; "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem ve kahvehanenin ruhsatsız olarak faaliyet göstermesi nedeniyle idari işlem yapıldı.