Jandarmadan motosiklet operasyonu

İl genelinde 2 bin 128 motosiklet kontrol edildi.

Jandarma ekipleri trafikte tehlikeli sürüş yapan ve son zamanlarda motosiklet ile sıç oranın artması üzerine Balıkesir ve ilçelerinde motosikletlere yönelik operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda jandarma ekipleri 2 bin 128 motosiklete kontrol ederken, 9 bin 765 kişiye GBT sorgulaması yaptı. Kontroller sırasında 5 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, haklarında arama kararı olan 65 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri evrakları eksik olan 108 motosikleti trafikten men ederken, 79 tescilsiz motorun tespitini yaptı. Trafikte kask takmadan seyahat eden 35 kişiye para cezası kesildi. Kontroller sırasında 9 hacizli motosiklet tespit edilirken, 238 sürücüye 214 bin 269 lira para cezası uygulandı. Jandarmanın uygulaması sırasında kişiler, motosiklet ve araçlarda yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, bu silahlara ait mermi ve fişekler ile 5 gr. Uyuşturucu madde ele geçirildi.