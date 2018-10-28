Jandarmadan sahte zeyinyağı operasyonu

Jandarma ekipleri Bigadiç'in Çömlekçi mahallesinde 2 bin 200 kilo faturasız hileli zeytinyağı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göreBalıkesir'de jandarma ekipleri Çömlekçi mahallesinde yaptıkları kontrollerde durdurdukları 17 plakalı araçta irsaliye ve faturası olmayan 2 bin 200 kilogram zeytin yağı kutusu içinde bitkisel rafine yağı ele geçirdi. Araçta bulunan yağlara Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konuldu ve İlçe Tarım Müdürlüğünce gerekli tahlillerin yapılması için numune alındı. Araçta bulunan A.Y. ve V.A. isimli şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra adli makamlarca serbest bırakıldı. Ele geçirilen 2 bin 200 kilo yağ Bigadiç Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerine yedi emin olarak teslim edildi.