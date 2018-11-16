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Jandarmadan silah ve mühimmat operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri Balya’nın Yaylacık ve Doğanlar mahallesinde yaptıkları operasyonda silah ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri Balya'nın Yaylacık ve Doğanlar mahallesinde yaptıkları operasyonda silah ve çok sayıda mermi ele geçirdi.


İl Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbarat çalışmasında Balya ilçesinin Yaylacık ve Doğanlar mahallesinde silah ve mermiler bulunduğu bilgisi üzerine adli makamlardan alınan arama kararı ile B.G. ve Y.K. nın ev ve müştemilatlarında arama yapıldı. 1 adet rushatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, bu silahlara ait 4 şarjör, 4 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait 47 mermi ele geçirildi. Doğanlar mahallesinde ayrıca tüfek ve silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Bu olaylar ile ilgili Y.K. ve B.G. isimli şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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