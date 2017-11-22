Jandarmadan tefeci ve silah tacirine baskın

Çok sayıda silah, para, tapu ve senet ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Bigadiç’in Akyar Mahallesi’nde ikamet eden İ.Ş. isimli şahsın silah ticareti ve tefecilik yaptığı ihbarı üzerine operasyon yaptı. Şahsı teknik takibe alan ekipler şahsın evinde dedektör köpeğiyle arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 47 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara 29 adet fişek, 1 kama, 127 bin 450 TL, 6 bin 500 Euro, 12 adet tapu ve 1 adet açık senet ele geçirildi. Zanlı gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.