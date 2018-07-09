Jandarmadan turizm uygulaması

Edinilen bilgiye göre, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması maksadıyla Balıkesir’in turizm bölgelerinde gerçekleştirilen uygulamada 568 personel görev yaptı.

Uygulamada 33 yol kontrol ve arama noktasında gerçekleştirilen denetimde 8 bin 434 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalanırken, 5 kişiye de adli ve idari işlem yapıldı. Aranan bir kişi göz altına alındı.

Denetimlerde 41 araca 22 bin 121 lira idari para cezası uygulandı ve 8 araç trafikten men edilirken, bin 551 araç kontrol edildi.

Ayrıca 769 iş yerinin kontrol edildiği uygulamada, 1 iş yerinin kapatılması için tutanak tutuldu.