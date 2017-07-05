Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Savaştepe ilçesi Yukarı Danışment Mahallesi’nde ikamet eden A.Ç. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirildiğine dair alınan ihbar üzerine 29 Haziran’da şüphelinin ev ve bahçesinde uyuşturucu madde arama köpeği "Çıtır"ın da katıldığı arama sonucunda, evin bahçe kısmında 160 kök kenevir bitkisi ve ev içerisinde 1035 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.