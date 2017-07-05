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05 Temmuz 2017 17:25

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evde yapılan aramalarda, 160 kök kenevir bitkisi, 1035 gram toz esrar ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

05 Temmuz 2017 17:25

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Savaştepe ilçesi Yukarı Danışment Mahallesi’nde ikamet eden A.Ç. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirildiğine dair alınan ihbar üzerine 29 Haziran’da şüphelinin ev ve bahçesinde uyuşturucu madde arama köpeği "Çıtır"ın da katıldığı arama sonucunda, evin bahçe kısmında 160 kök kenevir bitkisi ve ev içerisinde 1035 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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