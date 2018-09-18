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Jandarma'nın uyuşturucu operasyonları devam ediyor

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara adete savaş açtı.

Yapılan çalışmalarda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasadışı ekim olaylarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; Burhaniye ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 100 gram bonzai ve 250 gram kubar esrar, Edremit ilçesi Zeytinli mahallesinde S.A isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 20 gram kubar esrar, Altıeylül ilçesi Çınarlıdere mahallesi Kıraç mevkinde İ.T. isimli şahsın tarlasında 120 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Bu olayla ilgili olarak B.K., E.Y., F.K., K.C.K., A.K., U.K., S.A. ve İ.T. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden E.Y., B.K. ve F.K. tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi.


Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Yasadışı Ekim" olaylarıyla mücadeleye aralıksız devam edilmekte olup, yapılan her türlü ihbar ve şikayet titizlikle değerlendirilmektedir" denildi

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