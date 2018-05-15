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15 Mayıs 2018 12:51

Jandarmanın yeni imajı beğenildi

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığına bağlanan jandarmanın bir hafta önce giymeye başladığı yeni kıyafetleri beğenildi.

Jandarmanın yeni imajı beğenildi

15 Mayıs 2018 12:51

Önceki gün düzenlenen 4.Geleneksel Kızıklı Yağlı Gürelerinde görev alan jandarma ekibi, güreş ağası Doğan Çelik ile fotoğraf çektirdi.


Jandarmanın giydiği mavi elbiseler ilgi odağı oldu. Bir hafta önce giyilen yeni elbiselerle jandarmanın imajı baştan aşağıya değişirken, kollarda jandarma genel komutanlığı amblemi ve Türk bayrağı yer aldı. Önceki gün düzenlenen 4.Geleneksel Kızıklı Yağlı Güreşlerinde yeni elbiseleri ile görüntülenen jandarmalar ilgi odağı oldu. Başçavuş İsmail Aybaş’ın komutasındaki ekibi kutlayan güreş ağası Doğan Çelik, jandarmalarla fotoğraf çektirirken, yeni kıyafetleri çok beğendiğini söyledi.




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