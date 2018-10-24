Jeotermal zammına tepki

Balıkesir'in Edremit ilçesinde binlerce evi ısıtan jeotermal ısınma aboneliklerine yapılan zam tepki çekti. Camivasat Mahalle sakinleri yüzde yüz yerli enerji jeotermal aboneliklerine yapılan büyük zammın bir an önce geri alınmasını ve enflasyon ile topyekün mücadeleye destek verilmesini istediler. Mahalle sakinleri zammın geri alınması için imza kampanyası başlattılar.

Edremit ilçesinde binlerce konutun bölgede çıkan jeotermal enerji ile ısındığını ifade eden aboneler sezon başında yapılan yaklaşık yüzde 30'luk zammın çok olduğunu bir çok abonenin bu artışı yüksek olarak nitelendirdiğini ifade ettiler.

Jeotermal zammına karşı bir imza kampanyası başlatan Camivasat Mahallesi Muhtarı Erdal Altekin ”Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine bir imza kampanyası başlattık. Topladığımız imzaları yetkililere teslim edeceğiz. Yapılan fiyat artışı vatandaşı rahatsız etmiştir. Yetkilileri bir an önce bu durumu düzeltmelerini istiyoruz” dedi.