Kabaklı, “Davamız, ülke ve millet davasıdır”

MHP Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, “Biz İl Başkanlığı, İlçe Başkanlıkları, kadın kolları ve ocak teşkilatlarımız olarak genel başkanımız, liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyin verdiği direktif doğrultusunda Cumhur İttifakı olarak seçimlerde birlikte hareket ediyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikle 24 Haziran seçimlerinin ülkemize, Balıkesir’imize ve körfezimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Bizim Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarımız Recep Tayyip Erdoğan beyedir. Milletvekili seçimlerinde ise bütün oylarımız üç hilalin altına olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisine gönül veren herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Tüm partililerimiz ve sevenlerimizde genel başkanımızın belirlediği hedef doğrultusunda hareket etmelidir. Ülkesini seven herkesin din, dil, ırk gözetmeksizin oylarına talibiz. Geçmişte partimizde çeşitli bölümlerde etkin olarak görev almış bütün partililerimizde yeniden bu kritik seçimlerde taşın altına ellerini koysunlar. Partimize gönül veren tüm kesimden insanlarımızın 24 Haziran seçimlerinde ülkemizin birlik ve beraberliği, bekası adına ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte sorumluluk almalarını istiyoruz. MHP’nin aldığı karar sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek olarak algılanmamalı. Bunu iyi ayırmak gerekiyor. Bizim yaptığımız, devlete, millete, ülkemize ve bayrağımıza destek vermektir. Türk milliyetçileri 80 öncesi ve sonrasında da daima devletinden ve milletinden yana oldu. Genel başkanımız, asla ’partim’ demedi, ’ben’ demedi. Askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, savcı, hakimlerimizi, kaymakamlarımızı ve valilerimizi seven ve destek veren bir parti olarak daima devletimizin yanındayız. Biz il ve ilçe başkanlıkları olarak genel başkanımızın verdiği direktif doğrultusunda hareket etmekteyiz. Recep Tayyip Erdoğan’a cumhuriyetimizi, devletimizi, milletimizi temsil ettiği için destek verilmiştir, arkasında durulmuştur. Davamız, ülke ve millet davasıdır. 24 Haziran seçimlerinde Allah yar ve yardımcımız olsun, Ne mutlu Türküm diyene.” dedi.