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24 Şubat 2018 17:47

Kabe’ye gökdelen kuşatması

Mekke’de Kabe-i Muazzama etrafındaki gökdelenler hızla yükselmeye devam ediyor.

Kabe’ye gökdelen kuşatması

24 Şubat 2018 17:47


Mekke’de inşaatlar tüm hızıyla sürerken, Kabe’nin yüksek binaların arasında kalması dikkati çekiyor. Kabe’yi genişletme çalışmaları kapsamında, Mimar Sinan tarafından yaptırılan kubbe ve ravakların yıkılmasından sonra benzeri çalışmalar ise son hızıyla sürüyor.


Sultan II. Selim tarafından dönemin Harem Şeyhi Kadı Hüseyin’e gönderilen fermanla Kabe’nin çevresindeki ortalama 5 metreden yüksek binalar ile bitişiğindeki evlerin yıkılması emredilmişti. Ancak Mekke’de Royal Clock Tower kulesi 817 metre ile dünyanın ikinci yüksek binası olma özelliğini taşırken, 828 metrelik Burj Dubai’den ise sadece 11 metre kısa.




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