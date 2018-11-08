Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Balıkesir'de kablo çaldıkları iddia edilen 4 kişi jandarmanın yol kontrolü sırasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre araçları ile Dursunbey'in Hamzacık mahallesi ve Altıeylül ilçesinin Akçaköy mahallesinde bin 500 metre bakır kabloyu çalan kimliği belirsiz 4 kişi jandarmanın yol kontrolü sırasında yakalandı. Şahısların kullandığı kamyonette yapılan aramada bin 500 metre parçalar halinde kesilmiş kablo, 3 adet demir kesme makası, 1 pense ve 8 adet inşaat eldiveni ele geçirildi. Araçta bulunan H.A., Y.K., Y.S. ve A.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Y.S.'nin hapishane'den kaçtığı ve H.A.'nın ise hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Olayla ilgili olarak H.A., Y.K., Y.S. ve A.Y. hakkında yapılan yasal işlem sonrası, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.