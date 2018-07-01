Kabotaj Bayramı’na sessiz kutlama

Her yıl yapılan törenlerde bu kez ilçedeki okullarda Yüksek Öğretime Giriş (YKS) sınavı yapılması nedeniyle daha hassas davranıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan törenlerde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu. Bandırma Liman Başkanı Bahadır Ay, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, "Denizciliğin her kesimi için akılcı, gerçekçi ve cesur politikalar üretip uygulamadıkça Türk Denizciliğinin dolayısıyla Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma özleminin gerçekleşmeyeceği bilinciyle, bir deniz ülkesi değil, bir denizci ülkesi olma yolunda çaba göstermeliyiz" dedi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından Bandırma Liman Başkanı Bahadır Ay, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ve vatandaşlar iki römorkör ile denize açılarak üzerinde ’Deniz Şehitlerine’ yazılı siyah çelengi denize attı. Çelengin atılmasının ardından römorkörler deniz üzerinde fıskiyeleri ile su sıkarak kutlamalara renk kattı.

Her yıl törenler sırasında gerçekleştirilen ve limandaki tüm demirli gemilerin siren çalması ve denize açılan römorkörlerin sirenlerini çalmaları uygulamaları aynı saatlerde okullarda devam eden Yüksek Öğretime Giriş sınavları nedeniyle gerçekleştirilmeyerek hassasiyet gösterildi.