Kaçak hayvanlar şarbonu hızla yayıyor

Balıkesir Karesi Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sami Sözat, taşaron firmalara yaptırılan hayvan ithalatı yüzünden Türkiye'de şarbon hastalığının hortladığını iddia ederek, “Buna sınırdan kaçak giren hayvanlar da eklenince şarbon hızla yayıldı” dedi.

Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sami Sözat, şarbon hastalığı tazminatlı hastalıklar sınıfında olduğu için şikayetlere pek önem verilmediğine dikkat çekerek, “Hastalık yayılma istidadı gösterince ilgilenilmeye başlandı. Çeşitli söylentiler var. Brezilya'dan Mersin limanına gelen 25 bin hayvan için hastalık ihbarı yapılmış, ancak devreye elçilik girerek gönderildiği söyleniyor. İddia doğruysa durum daha da vahimdir. Soruyorum, hastalıklı şarbonlu hayvanları ithal eden firmalar hangileridir? Neden açıklanmıyor? Hastalık pek çok ilde görülmeye başlandı. Hayata yön veren 2 önemli konu vardır. Birincisi kolay işlerdir. İkincisi zor işlerdir. Başarı, zor işleri başarabilenindir. Maalesef hep kolay işler tercih edilir ve zor iş başarılmış gibi algı oluşturulur. Mesala, tarımda ithalat gibi. Çünkü çok kolaydır. Ama ithalat yapmadan ihtiyaçları gidermek, temin etmek zordur. Çünkü beceri ister, bilgi ister, kararlılığın yanında tarafsızlık ister” dedi.

"Türkiye'de tarımdan kaçış başladı"

Önemli olanın ferdî menfaat değil, ülke menfaati olduğuna vurgu yapan Başkan Sözat, “Üretici tarımdan kaçıyor. Neden araziler ekilmiyor, boş kalıyor? Türk çiftçisi tembel mi ? Beceriksiz mi? Üretmesini bilmiyor mu? Dünyada Türk çiftçisi kadar kadirşinas, ülkesini seven, her türlü fedakarlığı yapan ve toprağına bağlı hiçbir topluluk yoktur. Zararına üretim yapar, hep ümitle gelecek yılı bekler. İşte yanlışı da budur. Perşembenin geleceğini çarşambadan görebilse bugünkü sıkıntıları yaşamayacağı gibi ülke de sıkıntıya düşmezdi. Türkiye'de tarımdan kaçış başladı. Her geçen yıl tarımda çalışan nüfus azalıyor. Ülkede araziler ekilmez boş kalırken, yurt dışından arazi kiralayıp ucuz üretim yapacağım diyen dünyada başka bir ülkenin olduğunu zannetmiyorum. Hiçbir devlet kendi üretim çiftliklerini zarar ediyor diye satıp veya uzun süreli kiraya verip , başka bir ülkeden üretim için arazi kiralamaz. Bu sene çiftçinin alım gücünü aşan girdi fiyatlarından ve düşük piyasa fiyatlarından dolayı ekilmeyecek arazi miktarı daha da artacaktır. Bu da hem ülke, hem üretici, hem de tüketici aleyhine olacaktır. Buradan ilgililere sesleniyorum; evvela ithalatı durdurun. ülkemizde biz çiftçilere yeterli destek ve üretim imkanları verilerek başka ülkelere muhtaç hale gelmeyelim. En iyisini, en güzelini üretir, hem halkımızın beslenmesini sağlar, hem de fazlasını satarak ülkemize döviz kazandırırız” şeklinde konuştu.