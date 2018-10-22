Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Sındırgı'nın Kocasinan Mahallesi'nde 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yaparak olay yerinden kaçan 5 şüpheli Sındırgı ve Bigadiç ilçe girişinde araç içerisinde yakalandı. Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalar sonucunda 1 adet komprasör, 1 adet motorlu hilti, 1 adet dalgıç pompa ve bol miktarda muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan G.K., S.T., Y.D., Ü.Y. ve A.Y. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden G.K. ve S.T. tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine gönderildi. Y.D., Ü.Y. ve A.Y. isimli şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi.