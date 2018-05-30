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30 Mayıs 2018 12:01

Kaçak kazı yapanlara suçüstü

Balıkesir Jandarma ekipleri Gönen ilçesinde sit alanında izinsiz kazı yapan şahısları iş makinesi ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı yapanlara suçüstü

30 Mayıs 2018 12:01


Gönen’in Hacımenteş Mahallesinde bulunan sit alanında izinsiz kazı yapıldığı istihbaratı üzerine kazı alanına jandarma ekipleri baskın yaptı. Sit alanının da kaçak kazı yapan A.A.K., M.Ş., R.S. ve H.Y. isimli şahıslar ve 1 adet iş makinesi, 13 adet muhtelif kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalandılar. Jandarma kazı yapılan yerde 3x2 m genişliğinde, 5 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edilerek ele geçirilen kazı malzemeleri muhafaza altına alınarak iş makinesi yedi emin olarak sahibine teslim edilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, yakalanan şüphelilerden A.A.K’nin "Dolandırıcılık" suçunda da arandığı tespit edilmiş ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.




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