Kadın Eli Sokağı açıldı

Edremitli kadınlar el emeği ile ürettikleri ürünleri burada ekonomiye kazandıracak.
Edremit Belediyesi’nin, kadınların ürettikleri ürünleri satışa sunabilmesi için hazırladığı kadınlar tarafından üretilen, el emeği ürünlerinden oluşan satış stantların yer aldığı Kadın Eli Sokağı’nın açılışı gerçekleştirildi. Stantların açılışını protokol üyelerinin eşleri kestikleri kurdele ile yaptılar.
Edremit’te yer alan sokağın açılışına Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, eşi Nuray Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, eşi Günseli Saka, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Özgirgin, Meclis Üyesi Şengül Sönmez ve çok sayıda kadın katıldı.