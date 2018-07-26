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26 Temmuz 2018 13:43

Kadın Platformu kadınları iş sahibi yaptı

Burhaniye ilçesinde, Kadın Platformu çatısı altında bir araya gelen kadınlar, Halk Eğitim Merkezi ve belediyenin işbirliği ile düzenlenen kurslarda beceri sahibi olurken, ürettiklerini de Ören sahilindeki çarşıda satmaya başladı.

Kadın Platformu kadınları iş sahibi yaptı

26 Temmuz 2018 13:43

Kadınların ürettiği takılar ve süs eşyaları yoğun ilgi görürken, kurs öğretmeni Özlem Tezcan, kadınların ürünleri satarak evlerine ekmek götürdüklerini söyledi.


Burhaniye’de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediye işbirliği ile düzenlenen takı tasarım ve mefruşat kurslarına 120 kişi katılırken, kış boyu üretilen ürünlerde kadınlara gelir kapısı oldu. Ören çarşısında Belediyenin kendilerine gösterdiği yerde ürünlerini satan kadınlar aile ekonomilerine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı. Kurslara daha çok kadın beklediklerini anlatan Kurs Öğretmeni Özlem Tezcan, “31 yıldır bu görevimi sürdürmekteyim. Burhaniye de 20 yıldır Halk Eğitim Merkezi ve belediye işbirliği kurslarımız devam etmektedir. Özellikle takı tasarım, mefruşat kurslarımız kış döneminde devam ediyor. Yazın ise Ören de Belediyenin bize vermiş olduğu yerde 15 yıldır kursiyerlerimizle satış yapıyoruz. Birçoğu ev hanımı olan kursiyerler aile bütçesine büyük katkı sağlamaktadırlar. Gerçekten ürünlerimize büyük ilgi var. Özellikle el emeği olduğu için gelen kişilerin çok beğeni ile ürünlerimizi aldıklarını görmekteyiz. Bende bundan çok büyük mutluluk duymaktayım. Kadınlar, kurslara katılıp, hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Hem de gerçekten güven içinde bir işe yarar sağladıklarını görüyorlar. İnşallah, daha ileriki yıllar da daha farklı yerlerde satış noktaları olacağına inanıyorum” dedi. Kursiyerden Feride Bakla da, “ Kadın platformu olarak kışın üretiyoruz. Buradan evimize katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızı okutuyoruz. Hem vaktimizi değerlendiriyoruz. Hem de aile bütçesine katkı sağlıyoruz” dedi. Emekli olduğunu anlatan Sevim Taş ise, “Belediye bize buradan yer veriyor. Çeşit çeşit güzel takılar yapıyoruz. Bütçeye katkı sağlıyoruz. Ben emekliyim. Benim için büyük terapi. Ne bileyim yani büyük zevk alıyoruz. Çalışmayan ve emekli olan bayanların gelip burada çalışmasını tavsiye ediyorum. Bütçelerine katkıda bulunurlar. Çok güzel zevkli bir iş bu” dedi.




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