Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 11:13

Kadını denizde tragonya balığı ısırdı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde denize giren kadının ayağını genellikle kumluk alanda yaşayan tragonya balığı ısırdı.

Kadını denizde tragonya balığı ısırdı

02 Eylül 2018 11:13


Edinilen bilgiye göre, olay Öğretmenevleri Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denize giren ve adı öğrenilemeyen bir kadın, ayağını bir şeyi ısırdığını söyleyerek cankurtaran ekiplerinden yardım istedi. Cankurtaran ekipleri, kadını sahile çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kadının ayağında uyuşma, şişme ve yanma olduğu belirtildi. Bunun üzerine sağlık ekipleri zehirli balıklardan olan ve genelde kumluk alanda yaşayan tragonya balığının ısırmış olabileceğinden şüphelenerek, hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç