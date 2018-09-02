Edinilen bilgiye göre, olay Öğretmenevleri Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denize giren ve adı öğrenilemeyen bir kadın, ayağını bir şeyi ısırdığını söyleyerek cankurtaran ekiplerinden yardım istedi. Cankurtaran ekipleri, kadını sahile çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kadının ayağında uyuşma, şişme ve yanma olduğu belirtildi. Bunun üzerine sağlık ekipleri zehirli balıklardan olan ve genelde kumluk alanda yaşayan tragonya balığının ısırmış olabileceğinden şüphelenerek, hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.