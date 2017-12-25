Öğretmenliğini Saliha Demir’in yaptığı kursu katılan 25 kadın iğne oyası ve hesap işi nakışları yaparken, ağırlığı da suzeni nakışı aldı.

Halk Eğitim Merkezi’nde haftanın 5 günü çalışan kadınlar birbirinden güzel işlemeler yaparlarken, ürünlerin sezon sonunda sergileneceği açıklandı. Suzeni nakışı örneğinin annesinin sandığından çıktığını anlatan Kurs Öğretmeni Saliha Demir, 3 yıldan beri üzerinde çalıştıkları suzeni nakışının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kursiyerlerde, nakış yapmaktan mutlu olduklarını anlattı. Kursiyerlerden Nurhan Akın, ”Ben İstanbul’da, bu nakış kurslarına uzun süre gittim. Buraya geldim yazlıkçıydım. Ama, kışlıkçı oldum. Burhaniye’de halk eğitim kurslarına yazıldım. Çok güzel işler yapıyoruz. Ayrıca hocamızı çok seviyoruz. Artık, yaptığım işleri değerlendirmek istiyorum. Kızım yok ki kızıma çeyiz yapayım. Satış amaçlı yapıyorum” dedi. Özlem Ümit Ürkmez de, ”Halk Eğitim kurslarına ben ilk defa katılıyorum. Yaptığım işin adı suzenidir. Burada öğreniyorum. Biz bu işleri, Saliha hoca hanımın sayesinde öğreniyoruz. Benim buraya geliş ve öğrenme amacım, aileme, eşime ve çocuklarıma katkıda bulunmaktır. Bunları gelire dönüştürüp aile ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum” dedi. Funda Baran ise,” Ankara’dan geldim ve burada çok arkadaş edindim. Çok iyi şeyler öğrendim. Kızlarıma çeyiz yaptım. Her şey çok güzel burada. Arkadaşlık çok güzel. Yardımlaşma çok güzel.” dedi. Hatice Geren de, ”İğne oyası yapıyorum. Günlerimi değerlendiriyorum. Çok güzel vakit geçiriyorum. Evlatlarıma da annelerinden hatıra kalacak bir şeyler yapmak istiyorum” dedi. Kurs Öğretmeni Saliha Demir ise,” Amacımız, gün ışığına çıkmamış nakışlarımızı gün ışığına çıkartmaktı. Fabrikasyon olan piyasa işinin dışında çalışmalar olsun istedim. Bunlardan da en çok önemsediğim suzeni nakışıydı. Şurada gördüğünüz nakış 90 yıl önce yapılmış olan annemin sandığından bir çalışmaydı. Bunu, 3 yıldır modernize edilmiş nakışlarla, desenlerle arkadaşlara yaptırıyorum. Çok yoğun ilgi görmektedir. Her sene farklı versiyonlarını çalışarak hayata katıyoruz. Buraya gelen arkadaşların farklı farklı amaçları var. Terapi amaçlı gelen var. Aile ekonomisine katkıda bulunmak için gelen var. Eşine, dostuna, çocuğuna, torununa bir şeyler yapmak için gelen var. Yani hepsi ben de varım demek için buradalar. Sadece nakış paylaşmıyoruz. Sevgimizi ve ekmeğimizi de paylaşıyoruz” dedi.