Kadınlar bisikletleri ile egzoz gazına 'dur' dedi

Balıkesir'de onlarca bisikletli otomobilsiz yaşama dikkat çekmek için pedal çevirdi. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda bisikletlerini süsleyip, rengarenk kıyafetler giyen kadınlar, caddelere egzoz kokusu yerine parfüm kokusu bırakmak istediklerini söylediler.

Balıkesir'de onlarca kişi, egzoz gazına dikkat çekmek ve bisikletin önemini anlatmak amacıyla pedal çevirdi. Bisikletlerin balonlarla ve çiçeklerle süsleyen kadın sürücülere erkekler de destek oldu. Balıkesir Tren Garı önünde toplanan kalabalık, Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Kızılay Caddesi'nde tur atarak Atatürk Anıtı'nda toplandı. Renkli görüntülerin yaşandığı bisiklet turu hakkında bilgi veren grup öncüsü Berna Karademir, "Bugün burada bu yıl 6. kez düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' için buradayız. Bu etkinliği kurum, kuruluş, şirketler değil gönüllü kadınlar organize ediyor” dedi.

Bisikletlerin kent yaşamının bir parçası olduğuna dikkat çeken Karademir, "Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır, çevreyi kirletmeyen, doğa dostu ulaşım aracıdır. Bisiklet yoğun kent trafiğine çözüm olabilir bir ulaşım aracıdır. Bisikletin önemine dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletlerle yola çıktık” şeklinde konuştu.

Yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını söyleyen Karademir, “Bisikletlileri fark etmelerini istiyoruz. Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz. Motorlu taşıtların hiçe saydığı birçok insanı kazalarda kaybettik. Bunun için egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu diyoruz. Çünkü bisiklete saygı, kadına saygı, kadın bisikletliye saygı istiyoruz” dedi.