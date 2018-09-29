Kadınlar Federasyon Kupası'nda şampiyon: Elazığ İl Özel İdare

Balıkesir'in Edremit ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Elazığ İl Özel İdare, A Koleji'ni 78-72'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Edremit Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Elazığ İl Özel İdare adına Aslı Sevinç 24 sayı- 7 ribaunt- 4 asist, Nihan Demirkol 18 sayı- 6 ribaunt- 5 asist ve Manolya Kurtulmuş da 13 sayı- 2 ribaunt- 4 asistle oynadı.

A Koleji'nde ise Gamze Zeren 15 sayı, Mercedes Walker 14 sayı- 7 ribaunt ve Büşra Akgün de 11 sayıyla maçı tamamladı.

Elazığ Özel İdare'nin Şampiyonluk Kupası Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından verildi.

Kadınlar Federasyon Kupası'nda A Grubu'nda Yalova VIP Gençlik, Galatasaray Gelişim, Urla Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi, B Grubu'nda Edremit Bld. Gürespor, Mardin Büyükşehir Belediye, Elazığ İl Özel İdare ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, C Grubu'nda Nesibe Aydın, Mersin BŞB Gelişim, İstanbul Üniversitesi Gelişim ve A Koleji, D Grubu'nda da Çankaya Üniversitesi, Bayraklı Belediyesi, İstanbulgücü ve Mersin Üniversitesi mücadele etti.