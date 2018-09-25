Kafaoğlu: "Afetin önlenmesine yönelik ciddi gayretlerimiz oldu"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu, bir süre önce Bandırma ve Erdek'i vuran selle ilgili değerlendirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu beraberinde Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Ak Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı ile Cumhuriyet Meydanı'nda halka aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Başkan Kafaoğlu, "Bandırma bir afet atlattı. Metrekareye 136 kg yağış düştü. Bandırma en çok etkilenen yerlerden oldu. Erdek'te yine Ballıpınar, Tatlısu gibi yerler daha çok etkilendi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye, baski ekipleri ile o gece buradaydı. Biz de buradaydık. Vatandaşlarımızın dertlerini paylaştık. 8 iş makinemiz ve 167 personelimizle burada yaraların sarılması ve afetin önlenmesi noktasında ciddi gayretlerimiz oldu. Çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Tatlısu'ya yukarıdaki taş ocağından çok miktarda mil gelmiş ve dere yatağını doldurmuş. Orada evlerin içerisi de mille dolmuş vaziyette. Balıkesir'den de takviye ekipler gönderdik. Yine bir sağanak yağış uyarısı aldık. Rögarlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir rakam vermek güç ama 100'ün üzerinde iş yeri etkilendi yağıştan. Konutlar var etkilenen. Biz vatandaşımızın huzuru için yapmamız gereken çalışmaları yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın sel afeti sonrasında yaptığı bir açıklamada Büyükşehir Belediyesi için "Geldiler, gördüler, gittiler" şeklinde bir açıklamasının olduğu sorusu üzerine açıklamalarına devam eden Başkan Kafaoğlu, " Hala buradayız. İş makinelerimiz de burada. Biraz önce rakam da verdim. General Halit Caddesi, Gençlik Caddesi ve Şehit Süleyman Bey Caddesi'nde menfezler ve su basabilecek yerlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Subaşı : Afetleri manipülasyon ve spekülatif amaçlı kullanmamak lazım

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ise yaptığı açıklamada, "O gece saat 01:30'a kadar hepimiz buradaydık. Başta Bandırma Belediye Başkanı olmak üzere o akşam maalesef hepimiz seyrettik. Yapacak başka birşey yoktu. Seyrettiler, gittiler ifadesini afetlerde olumsuz durumlarda hiçbir şekilde manipülasyon çıkartıp da, spekülatif amaçlı kullanmamak lazım. Bu hepimizin afeti. Senin afetin, benim afetim olmaz. Hepimiz o gece devlet buradaydı, DSİ, Karayolları buradaydı, Sayın Vali buradaydı, biz buradaydı, Sayın Ahmet Akın Bey buradaydı, Dursun Mirza buradaydı. O zaman hepimiz seyrettik gittik. Bu tür şeyler hiç hoş olmayan, yardımlaşmanın, kenetlenmenin olması gereken bir ortamda bu tür şeyleri hoş bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Esnafımız bu afetin Cenab-ı Allah'tan gelen ve olağanüstü şartlarda meydana gelen olumsuz hava şartlarının sonucu olarak değerlendirdi ve kabul etti. Varsa aksaklıklar yüzümüz, alnımız ak bir şekilde gider esnafımızla vatandaşımızla konuşuruz, varsa bir yanlışımız eksiğimiz özür de dileriz. Biz birlikte Türkiyeyiz. Allah'tan temennimiz bu afetin son olmasıdır" diye konuştu.

Subaşı : Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.

Milletvekili Subaşı, afette zarar gören yerleşim yerlerine Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan çalışmalarla gerekli tespitin yapılmakta olduğunu ifade ederek, "Kaymakamımız ile defalarca bir araya geldik. Önümüzdeki gün yine Kaymakam Bey ile birlikte afetzedelerimizin evlerini ziyaret edip eksikleri sorunları tespit edeceğiz. Eşya yardımı ve nakti yardım noktasında Kaymakamlığın Merkezi İdareden gelen bütçesi var. O bütçeyi hiçbir şekilde tereddüt etmeden kullanıyor. Havaların soğuduğu bu günlerde vatandaşlarımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz inşallah" dedi.