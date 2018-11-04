Kafaoğlu: “Balıkesir'de insanların mutluluğu için çalışıyoruz”

Gündoğan Mahallesi'nde bulunan Cuma Pazarı'nı ziyaret ederek, pazar yerinin üstünün kapatılması çalışmalarını inceledi, bilgi aldı. Başkan Kafaoğlu çok kısa sürede hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların daha rahat alışveriş yapacağını, kışın rahat edeceklerini söyledi.

“Artık çadır açmak, yağmur altında kalmak yok”

Başkan Kafaoğlu “Altıeylül Belediye Başkanı iken mahalleli ve Pazar esnafımız pazarın üzerinin kapanmasını istemişti ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olunca buranın üzerinin kapatılması konusunda çalışmaları hızlandırdık. Söz vermiştik ve sözümüzü tutuyoruz. Bu alan 6 bin m2 kapalı pazar yerine dönüşecek. Mahalleli ve pazarcılar memnun. Üst inşaatı tamamlanan pazar yerlerinde kilitli parke taşı işini belediyemiz yapıyor. Aydınlatma çalışması da tamamlandıktan sonra kış geldiği zaman artık pazarcımız çadır açmayacak, alışveriş yapan vatandaşlarımız yağmur altında kalmayacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin hizmetleri devam ediyor. Hep beraber Balıkesir'deki insanların mutluluğu için çalışıyoruz. Savaştepe ilçesinde de kapalı Pazar yeri yapılmış ancak pazaryerinin önü ve arkası açıktı buraya da dokunduk. Diğer ilçelerde de devam eden düğün salonu, konferans salonları ve sosyal donatı inşaatları var” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 20 ilçe ve 900 mahallenin hepsine dokunduklarını kaydeden Kafaoğlu; BASKİ bir taraftan, Fen İşleri diğer taraftan, Kırsal Hizmetler, yol ve kavşak çalışmalarının durmadan devam ettiğini hatırlattı.

Kafaoğlu “Bazen vatandaşlarımız 52 noktada çalıştığımızı bilmiyorlar ve belediye ne yapıyor diyorlar. Büyükşehir çalışıyor, durmuyor. Şu ana kadar 150 kilometre sıcak asfalt yaptık, 4 yılda yapılan asfaltı 1 yılda tamamladık. Durmak yok yola devam diyoruz. İnsanların mutluluğu ve refahı için çalışıyoruz. Hareket halindeyiz, hep sahadayız. Yapılan hizmetleri yerinde denetliyoruz. 2. Gündoğan Mahallemizde üzeri kapanacak ve güzel bir görünüme sahip olacak cuma pazarının Altıeylül'e, mahalle halkına ve pazarcı esnafına hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.