Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu beraberinde AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mutlu Aydemir, Adil Çelik, Belgin Uygur ve Mustafa Canbey ile birlikte Balıkesirspor Baltok Kulübünü ziyaret ederek yeni sezona başlayan takımın yanında oldukları mesajı verdiler.

Başkan Zekai Kafaoğlu Balıkesirspor BALTOK Başkanı Mustafa Bahçeci ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüştü, Balıkesirspor’un şehrin bir markası, değeri olduğunu söyledi.

Kafaoğlu “Balıkesirspor bizim sevdamız, belediye olarak her şeyi yapmaya hazırız. Birlik ve beraber olunca üstesinden gelemeyecek bir şey yok. Balıkesirspor kongresinde de eski başkanlar bir araya geldi, çok güzel bir birliktelik oldu. Bu birliğe ve beraberliğe zarar verecek söylemlerden kaçınmalıyız. Mutlu ve huzurlu şehir Balıkesir sloganı önemli. İktidar partisinin Büyükşehir Belediye Başkanı, iktidar partisinin il başkanı ve milletvekilleri bir arada, bu güzel bir tablo. Balıkesir bölünmelerden çok çekti, o yüzden bu bütünlük bozulmayacak. Artık sineler toplu vuruyor. Biz sevgi ve barış dilini kullanıyoruz, herkesin katkısını alıyoruz. Bu tablo Balıkesir’i uçuracak. Her şeyin başı barış, birlik, kardeşlik, huzur, mutluluk. Kavgalı eve kız bile verilmez. Barış ve huzuru asla bozdurmayacağız. Yeni sezon Balıkesirspor’a hayırlı olsun. İlk maçta galibiyeti kaçırdık, takımda moraller iyi. Her zaman Balıkesirspor’umuzun yanındayız” diye konuştu.