Kafaoğlu :" Bandırma Balıkesir’den daha avantajlı olacak "

Başkan Kafaoğlu, ülkede artık beton belediyeciliğinin yerini gönül belediyeciliğinin aldığını ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bandırma ilçesinde basın mensupları ile sohbet toplantısı gerçekleştirdi. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçim sonuçlarını analiz eden Kafaoğlu, Ak Parti’nin Bandırma ve Balıkesir’de oylarını arttırdığını 4 olan milletvekili sayısını 5’e yükselttiğini ifade etti.

Bundan sonra Perşembe günleri Bandırma’da olacağını ifade eden Zekai Kafaoğlu “ Balıkesir ili coğrafi açıdan çok büyük bir alanı kaplıyor. Her bölgeye ayrı zaman ayırmak çabası içindeyiz. Bunun için her Perşembe günü Bandırma’da olup, sorunları yerinde görmek istiyoruz. İnsanlarımız artık beton görmek istemiyor. Yeşil alanlar ve yaşam alanları istiyor. Bizde bu yönde çalışmalar içinde olacağız “ dedi.

Kafaoğlu : Bandırmalı suyu pahalıya içiyor

Açıklamalarına devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “ Bandırmalıların suyu pahalı içtiklerinin farkındayız. Bunun içinde göreve gelir gelmez su fiyatlarında yüzde 50’lilere varan indirimler yaptık. Ancak aynı il içinde farklı su tarifeleri olmaz. Önümüzdeki dönemde tek su tarifesi uygulamasına mutlaka geçeceğiz. Bu tabi ki biraz zaman alacak. Büyükşehir olarak son 4 yılda Bandırma’ya 188 milyon TL’lik su ve kanalizasyon harcaması yaptık. Bu zaman dilimi içinde ise Bandırma’dan topladığımız su parası olarak 133 Milyon TL tahsil ettik. Aradaki 55 milyonu da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sübvanse etti.

Kafaoğlu : Kavşak projelerine itiraz edildi

Bandırma’da 6. Ana Jet Üssü ve Liman AVM önüne yapılması planlanan dalçık yollar ile ilgili gelinen son aşamayı da anlatan Kafaoğlu, "6.Ana Jet üssü ve Liman AVM önünde yapılacak kavşak projeleri biraz gecikti. Ancak bu gecikme bizden kaynaklanmıyor. Yapılan ihaleyi kaybeden firma itiraz etti. İtiraz kabul edilerek tekrar incelendi. İtirazı yapan firma zaten yasaklı bir firmaymış. Ağustos ayı içinde ihaleyi kazanan firma ile sözleşmemizi imzalayıp hemen temel atmaya başlayacağız" dedi.

Kafaoğlu : Ana Caddelere asfalt başlıyor

Bandırma’da Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde olan 4 ana caddenin asfalt çalışmalarına başlanacağını dile getiren Başkan Kafaoğlu, "Bilindiği gibi Bandırma’nın 4 Ana Caddesi Büyükşehir sorumluluğunda bulunuyor. Bu caddelerin bakım ve onarımı da bizde. Bunun için Bandırma’nın 4 ana Caddesi olan, Atatürk, Kurtuluş, Ordu ve İnönü Caddelerinde haftaya sıcak asfalt çalışmalarına başlayacağız. Tüm ana caddeleri Bandırma’ya yakışan hale getireceğiz. Kırsal mahallere kilit taşı döşemeye de devam ediyoruz. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda Bandırma’nın dış mahallerinin yollarını kilit taşlarla döşüyoruz" dedi.

Kafaoğlu : Bandırma Balıkesir’den daha avantajlı olacak

Açıklamalarına devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu "Bandırma’nın trafik sorununu biliyoruz. Bunun için en kısa sürede Bandırma’da akıllı trafik ışık sistemini hayata geçireceğiz. Temmuz ayı içinde yüksek güç laboratuvarının proje ihalesini yapacağız. Artık tüm elektronik cihazlar için Bandırma merkez olacak. Bandırma’da arıtma tesislerinin olmaması bizim ayıbımızdır. Bunun için 33 Milyon euro’luk proje çalışması devam ediyor. Bandırma’da bir serbest bölge oluşturacağız. Edincik altına RoRo iskelesini özel sektöre yap işlet devret yöntemiyle yaptıracağız. Bandırma için 10 Milyon dolarlık akıllı kent projemiz var. Bor Karbür tesisleri Bandırma’da kurulacak. Bu tesisler büyük bir stratejik önem taşıyor. Bu yatırımlar ile Bandırma Balıkesir’den daha avantajlı duruma geçecek. Bandırmalıların il olma hayallerini biliyoruz. Ancak çok uzun zamandan bu yana Bandırma tüm enerjisini il olma hayali için harcıyor. Biz diyoruz ki, Bandırma enerjisini il olmak için değil, yatırım ve hizmet alamaya harcamalıdır." şeklinde konuştu.

Kafaoğlu : Bandırma Belediyesi’ni kazanacağız

2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili hedefini ortaya koyan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu "Son seçimlerde Bandırma’da CHP ile olan oy farkını kapattık. Bu da bizi daha da umutlandırdı. Bandırma’da insan odaklı siyaset yapıyoruz. Her gönüle girmeye her eli sıkmaya çalışıyoruz. Biz Bandırma’da gönüllere talibiz oylar arkadan gelecektir. Ayak seslerimiz Bandırma’da duyulmaya başlandı. Doğru aday, doğru meclis üyeleri ile yerel seçimlerde Bandırma’yı Ak Belediyecilik ile tanıştıracağız. Bandırma’da Başkan Dursun Mirza benim rakibim değil, yol arkadaşımdır. Onu Bandırma halkı seçti" dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın Temmuz Ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamalara cevap veren Başkan Kafaoğlu, Bandırma Belediyesi’ne 4 milyon 490 bin TL borcu oldukları yönündeki iddiaları yalanladı. Kafaoğlu "Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın Büyükşehir 4 Milyon borcunu ödemiyor açıklamaları doğruyu yansıtmıyor. Nisan ve Mayıs ayları katı atık bedelleri borçları her ilçeye yeni ödeniyor. Bandırma Belediyesi de bize ödemesi gereken inşaat ruhsatlarından aldığı otopark paralarını yatırmıyor. Bunlar konu edilecek kadar önemli değil. İki belediye günü gelince zaten karşılıklı mahsuplaşıyor" dedi.

Kafaoğlu : Bandırmaspor’a yılda 5 milyon TL katkı yapıyoruz.

TFF 2.Lig takımlarından Bandırmaspor’a Büyükşehir Belediyesi olarak yapılması planlanan katkılarla ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Kafaoğlu "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırmaspor’a destek olmuyor sözleri bizleri üzüyor. Balıkesirspor’da Bandırmaspor’da bizim iki değerli kulübümüzdür. Büyükşehir olarak göreve gelindiğinde Bandırmaspor’a en büyük gelir getiren yer olan otoparkları asla geri almayı düşünmedik. Bandırmaspor bu otoparklardan yılda yaklaşık 5 milyon TL gelir elde ediyor. Gönül daha fazla destek olmak istiyor. Bunun içinde Baltok firmamızın reklamını Bordo beyazlı formalarda görebilirsiniz“ dedi.