AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan’ın yanı sıra AK Parti’nin 9 milletvekili adayının tam kadro katıldığı aday tanıtım mitinginde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırmalılara müjdeli haberler verdi.

Kafaoğlu "Bandırma’yı yeniden şahlandıracağız"

Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde binlerce Bandırmalı’ya konuşan Başkan Zekai Kafaoğlu, Bandırmaya yapılacak olan yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunurken; Bandırmalılar da Başkan Kafaoğlu’na yoğun sevgi gösterilerinde bulundular.

24 Haziran seçimleri öncesinde Bandırma’ya güvendiklerini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu; “Burası Bandırma. Buradan çıkış yok. İnşallah 24 Haziran’da Bandırma’dan 9 milletvekilimiz ile birlikte çıkacağız. Bu iş aşk işi, bu iş sevda işi. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Başkan adayımız Recep Tayyip Erdoğan’a sevdalıyız. Bandırma’da Cumhurbaşkanımıza sevdalı. Bandırma’da yeniden şahlanacağız. İnşallah 24 Haziran’dan sonra Bandırma’da güneş bir başka güzel doğacak. Bandırma’nın önü açılacak. Bandırma sadece Balıkesir’in değil, Türkiye’nin konuşacağı hem sanayi şehri hem liman şehri olarak Türkiye’nin gündemine oturacak. Bunları laf olsun diye söylemiyorum. Daha önceden açıkladığımız projelerde bunları bir bir anlattık.” dedi.

Güç Laboratuvarı Bandırma’ya kurulacak

Bandırma’ya yapılacak olan yatırımlar ile ilgili müjdeler veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma’ya kurulacak olan güç laboratuvarı ile ilgili projenin detaylarını anlatırken; sözlerini şu ifadeler ile sürdürdü: “Enerji Bakanlığımız ile Sanayi Bakanlığımızın birlikte yapacakları 150 milyon Euro’luk bir projeden bahsetmiştim. Güç laboratuvarı kuracağız demiştim. Dünyada 9 tane, Avrupa’da sadece 2 tane olan ve Türkiye’de hiç olmayan bir güç laboratuvarı demiştik. Bu laboratuvarın Bandırma’ya açılacağının müjdesini verdik. Bu projenin miktarı da daha da artarak 220 milyon dolara çıktı. Bu yatırım ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılıyor. Projesi hazır. İnşallah 2018 yılında hep birlikte temelini atacağız. Bu proje ile birlikte bütün yan sanayileri de beraberinde getirecek. Ev aletleri, küçük ev aletleri, büyük trafoların testleri artık burada yapılacak. Avrupa’nın ve dünyanın en büyük trafolarını üreten BEST firmamız trafolarını test ettirmek için İngiltere’ye ve İtalya’da trafolarını gönderiyordu. Artık bu trafolar Avrupa’ya değil Bandırma’ya gelecek.”

Köprülü Kavşakların temeli seçimlerden sonra atılıyor

Bandırmalılar tarafından yıllardır büyük problem olarak gösterilen ve bir türlü çözümlenemeyen köprülü kavşak çalışmaları ile ilgili Bandırmalılar’a bilgiler veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 24 Haziran seçimleri sonrasında köprülü kavşakların temelini atacaklarının müjdesini verdi.

Bandırma Liman AVM ve 6. Ana Jet Üssü önünde hayata geçirilecek olan Köprülü Kavşaklar ile ilgili Kara Yolları Genel Müdürü ile görüştüğünü ve ihale süreçlerinin tamamlandığının bilgisini aldığını dile getiren Başkan Kafaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Kara Yolları Genel Müdürümüz ihalelerin tamamlandığını ve yapılan itirazların sonuçlandırılmasını beklediklerini söyledi. İnşallah 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonrasında köprülü kavşakların temelini atacağız. Bandırmalı hemşerilerimizin bu sorununu en kısa sürede ortadan kaldıracağız”

Bandırma’ya Bor Karbür Tesisi kurulacak

Bandırma’ya yapılacak yatırımlar ile ilgili müjde üstüne müjde veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, son olarak geçtiğimiz günlerde Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Etibor’un bor işleme merkezinin Bandırma’ya kurulacağını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Enerji Bakanımız açıkladı. Bandırma’ya Bor Karbür Tesisi geliyor. 400 dolara sattığımız boru 400 bin dolara satacağız. Borumuz füze yakıtı olacak. Uzay yakıtı olacak. Bu büyük tesis de Bandırma’ya ve Bandırmalılar’a hayırlı uğurlu olsun. Bizim hocamız, üstadımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan gelen Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Başkan Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

Kafaoğlu : Bandırma’yı uçuracağız

Bandırma’ya büyük önem verdiğini dile getiren ve en çok ziyaret ettiği ilçe olarak Bandırma’yı gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma’ya yapılacak olan yatırımlar ile birlikte Bandırma’yı uçuracaklarını söylediklerini, ancak buna inanmayanların olduğunu ifade ederken; “Göreve geldiğimiz günden beri en çok ziyaret ettiğimiz ilçemiz Bandırma oldu. 24 Haziran seçimleri sonrasında burada kurduğumuz ve Beyaz Masa adını verdiğimiz yerimizin adını değiştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Binası diyeceğiz. Haftanın bir günü mesaimin tamamını burada geçireceğim. Taki Bandırma Belediyesi’ni alana kadar. Göreve geldiğimiz zaman söylemiştim. Bandırma’yı uçuracağız demiştim. Bandırma bütün Türkiye’nin dikkatlerini üzerine çeken bir yerleşim yeri olacak demiştim. Bana inanmayanlar görecek şimdi. Temeller bir bir atılınca, güç laboratuvarı açılınca, hele Bor Karbür Tesisi kurulunca o zaman herkes görecek Bandırma’nın nasıl uçtuğunu. Bunların yanı sıra Bandırma’da Serbest Bölge kurulmasına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Yine savunma sanayisine yönelik bir endüstri bölgesi kurulmasına ilişkin çalışmalarımız var. İnşallah bunu da Bandırma’ya ve Balıkesirimize kazandırmış olacağız. Ben görüyorum ki, Bandırma bu işi bitirmiş. Bandırma 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımızın ve 9 milletvekili adayımızın arkasında duracak. Bu seçimde sandıkları patlatacak.” şeklinde konuştu.

Esnaftan Başkan Kafaoğlu’na yoğun ilgi

AK Parti İl Başkanlığı’nın düzenlediği Bandırma Milletvekili Aday Tanıtım Mitingi’nin ardından AK Parti Balıkesir 3. Sıra Milletvekili Adayı Yavuz Subaşı ile birlikte Bandırma çarşı merkezindeki esnafı ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na esnaflardan yoğun ilgi gördü. Kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanı ve Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin 9 milletvekili adayı için destek ve oy isteyen Başkan Zekai Kafaoğlu ve Milletvekili adayı Yavuz Subaşı Bandırmalılar’ın sorunlarını ve taleplerini dinleyerek not aldılar.