Kafaoğlu: "Erdoğan, yüzde 52’nin üzerinde oy alacaktır"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 24 Haziran seçimleri için gece gündüz yaptığı çalışmaları ve bu çalışmalarda vatandaşlardan edindiği izlenimleri İHA’ya özel değerlendirdi. Başkan Kafaoğlu, "Belediye başkanları olarak zaten sahadaydık. Şimdi seçim dönemi olması dolayısı ile gece gündüz demeden vatandaş ile direkt temas kuruyoruz, onları dinliyoruz. Türkiye’nin 16 yıldan bu yana yakalamış olduğu bir standart var. İnsanlar büyümeden ve istikrardan yana. Yakalamış oldukları bir refah seviyesi var. Bunun altına asla düşmek istemiyorlar. 2002 yılından önceki koalisyon krizlerini, ekonomik krizleri anayasa kitapçığı fırlatıldığında bir gecede her şeyin alt üst olduğunu, yazar kasa atıldığında ekonominin nasıl bozulduğunu, Türkiye’nin nasıl karıştığını insanlar biliyor. 18-25 yaş arası bunları çok hatırlamıyor ancak eskiler bunu yaşadı biliyor o nedenle de kimse macera aramıyor. Eksiklikler var ama bunları düzeltecek olanın da yine iktidar partisinin olduğunun herkes farkında. Gelinen noktada herkes Türkiye’nin nasıl büyüdüğünün farkında. İhracatımız 36 milyar dolardan 160 milyar dolara çıkmış. 65 yaş üzeri aylığı 24 liraymış şimdi 500 lira oldu. Emeklilere hep bayramlarda ikramiye verilsin diye konuşulur. Başkaları konuşuyor ama AK Parti yapıyor. Emeklilerimiz şu an bu parayı alıyor. Kurban Bayramı’nda da alacaklar ve bu böyle devam edecek" dedi.

Kafaoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"İmar barışı konusu ise Türkiye’de en az 15-20 milyon insanı ilgilendiriyor. İmar barışı ile vatandaşlar evine elektriğini suyunu bağlatabilecek. Vatandaş ile devlet barışıyor, problemler bir bir çözülüyor. Bu seçim yüz yılın en önemli seçimi. 16 Nisan’da bir sistem değişikliği yapıldı. Parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçtik. Onun ilk seçimi olacak. Hem Cumhurbaşkanlığında hem de parlamentoda oy kullanılacak. Zaman zaman vatandaşların kafasını karıştırmak istiyorlar. Cumhurbaşkanlığında farklı, parlamentoda farklı gibi. Bu asla doğru değil. Güçlü bir hükümet sistemi, güçlü bir parlamento, güçlü bir Türkiye diyoruz. 16 yıldır AK Parti girmiş olduğu seçimlerin tamamından birinci çıkmış. Sadece 7 Haziran’da çoğunluğu elde edememiş bunun dışında her zaman çoğunluğu elde etmiş. Ben Allah’ın izni ile ilk turda, çok rahat bir şekilde, daha önceki alınan oy oranlarının üzerinde daha önce yüzde 52’lerle seçilmişti Cumhurbaşkanımız. Yüzde 52’nin üzerinde bir oy ile Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçileceğine, parlamentoda da çoğunluğu yakalayacağına yürekten inanıyorum."