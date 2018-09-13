Kafaoğlu “Erteleme yok. Melih Pabuçcuoğlu Bulvarını kendi imkanlarımızla yapacağız”

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda hizmete sokulan ücretsiz Wi-Fi uygulamasının tanıtımı için Burhaniye'ye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Başkan Necdet Uysal'ı makamında ziyaret etti. Kafaoğlu, Burhaniye Belediyesi'nin prestij projelerinden Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı'nda yapılacak çalışmalarla ilgili Başkan Uysal'a verdiği destek sözünü yerine getireceğini kaydederek, çalışmaların en kısa sürede başlayacağı müjdesini verdi.

Burhaniye'nin Ege Denizi'ne açılan en gözde turizm ilçelerinin başında geldiğini ve turizmde iddialı bir ilin mutlaka problemlerini çözmesi ve yeni projelere açık olması gerektiğini belirten Kafaoğlu, “Bir yerleşim yerinin girişiyle ve çıkışıyla modern bir şehir olabilmesi lazım. İnsanlar ilk önce o yerleşim yerinin yollarına, çevre düzenlemesine, parklarına yani yaşanabilir bir yer olup olmadığına bakar. Büyükşehir olarak Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı'nın asfaltını ve orta refüjlerini bitirdik. Bulvarın yanındaki park ve rekreasyon alanı projesini ihale marifetiyle yapmayı planlamıştık ama şimdi ihaleden vazgeçtik. Kendi imkanlarımızla, kendi araç-gereç ve personelimizle, yine projeye sadık kalmak şartıyla kendimiz yapacağız” dedi.

Yeni projeler yolda

Çalışmaların en kısa sürede başlayacağının altını çizen Kafaoğlu, Körfez'in incisi Burhaniye'nin fark edilebilmesi için Büyükşehir olarak hizmetlerin yoğunlaştırılacağını söyledi. Balıkesir'den ilçeye gelen giriş yolunu orijinal sıcak asfalt kaplayarak, Burhaniye'ye yakışır bir giriş yapmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Kafaoğlu, ilçenin en büyük ihtiyaçlarından birinin de Öğretmenler Mahallesi ile ören arasındaki köprü inşaatının yapılması olduğunu vurguladı. Vatandaşların Burhaniye'ye gelişlerini kolaylaştırmak ve çevre yoluna çıkmadan ilçe merkezine irtibatlarını sağlamak istediklerini ifade eden Kafaoğlu, kısa vadede hedeflerini gerçekleştireceklerini belirtti.

Burhaniye'ye tam destek

Büyükşehrin Burhaniye'ye yatırımlarının ve dokunuşlarının devam edeceğini vurgulayan Kafaoğlu, “Pelitköy yolunda yaklaşık 9.5 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarını tamamladık. Hizmetlerimize üstüne koya koya devam edeceğiz. Önümüzdeki ay yeni hastanenin açılışını, bakanımız ve vekillerimizin de katılımıyla gerçekleştireceğiz. Burhaniye'ye başka dokunuşlarımız, desteklerimiz de mutlaka olacak. Bize inanmaya ve güvenmeye devam edin” diye konuştu.

Büyükşehir yanımızda

Başkan Uysal da Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu'nu Burhaniye'de görmekten ve kendisini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün eksiklerimizi tamamlamak için önümüzdeki sürede yapacağımız çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yerinde incelemelerde bulunduk. Kendisine isteklerimizi ve taleplerimizi ilettik. Bu konuda Sayın Kafaoğlu her zaman yanımızda olmuştur. Planlamamızı yaparak, eksik kalan taraflarımızı tamamlamaya gayret göstereceğiz ve verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olmanın rahatlığı ve huzuru içinde halkımızın karşısına çıkacağız. Başkanımıza Burhaniye'ye gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum” diye konuştu.