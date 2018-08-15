Kafaoğlu, “Geçmişimizi bilmeyenler araştırsın”

Kafaoğlu “Ekonomik savaş yaşanıyor, yüce Türk milleti dik durarak, iri olarak bunu da atlatacaktır” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı yaz konserleri kapsamında Burhaniye ilçesi İskele sahilinde vatandaşlara güzel bir akşam yaşattı. Sıtkı Sahil yönetimindeki koro birbirinden güzel şarkılarla geceye damga vururken, sanatseverlerde şarkılara eşlik etti. Yaza damga vuran şarkılar davetlilerden büyük alkış aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da konsere katıldı, koro ekibini tebrik etti ve son günlerde ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara dikkat çekerek konuşma yaptı.

Sıtkı Sahil ve ekibini kutlayan Başkan Kafaoğlu belediyeciliğin sadece yol, su, park ve bahçe yapmak olmadığını, sosyal, sanatsal, sportif belediyecilik olduğunun altını çizdi. İnsana dokunan belediyecilik anlayışını benimsediklerini belirten Kafaoğlu “Belediye olarak sloganımız mutlu ve huzurlu şehir Balıkesir. TÜİK istatistiklerinde de Balıkesir büyükşehirler arasında en mutlu şehir. Biz güzelliklerin arkasında iyiliklere motor, şerlere de fren olacağız” dedi.

Türkiye üzerinde oynanmak istenen döviz kuru konusuna da dikkat çeken Kafaoğlu “Dün Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında, Sakarya’da, Dumlupınar’da nasıl zaferler yazdıysak, 15 Temmuz’da dimdik durarak o kara geceyi nasıl püskürttüysek, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekâtında oluşturulmak istenen terör devletini nasıl engellediysek şimdi de ekonomik savaş yaşanıyor, yüce Türk milleti dik durarak, iri olarak bunu da atlatacaktır. Bizi tanımayanlar geçmişimize baksınlar. Bizim tarihimiz cumhuriyet ile başlıyor. Bizim binlerce yıllık tarihimiz var, dönüp baksınlar. Onların dolarları varsa bizim imanımız ve halkımız var, halkımız. İri olan, diri olan bir Türkiye diliyorum” diye konuştu.