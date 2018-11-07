Kafaoğlu : "Hayali değil, uygulanabilir projelerimiz var"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma için hayali değil, uygulanabilir projeleri olduklarını ifade etti.

Bandırma Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Bandırma'da 2019 yılında uygulamaya başlanacak olan geniş kapsamlı projelerin detaylarının anlatılacağı toplantıya çok sayıda iş insanı ve siyasiler katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yaptığı konuşmada Bandırma'ya yapılacak Yüksek Gerilim Güç Laboratuvarı, Serbest Bölge, Dayanıklı Tüketim Organize Sanayi Bölgesi, Millet Parkı gibi projeler hakkında bilgiler paylaştı. Kafaoğlu, Avrupa'da sadece 3 ülkede bulunan ve Türkiye'de de ilk olarak hayata geçirilerek Yüksek Gerilim Güç Laboratuvarı'nın önceleri Sakarya'da yapılacakken Enerji Bakanlığı bazında yapılan görüşmelerle Bandırma'ya yapılmasını sağladıklarını ifade ederek, "Bu projemizin yeri belli oldu. 5 binlik ve binlik planlarda da yerini onaylayacağız. Bandırma Belediyesi çalışmaların hızlı yürümesi için bu konuda binlik plan yetkisini bize verdi. Tabi Yüksek Gerilim Güç Laboratuvarı'nın Bandırma'ya istihdamın yanısıra çok yönlü faydaları olacak. Türkiye'de üretilecek bir çok elektronik ürün buradaki laboratuvardan akredite almadan üretime başlayamayacak. Zamanla belki de bu ürünleri üreten firmalar lojistik masraflarını göz önüne alarak tesislerini Bandırma'ya taşıyacak ya da ikinci tesislerini Bandırma'da konuşlandırmak isteyebilecek. Faydalarını şu anda kestirmek çok güç. Tabi bununla birlikte burada çalışacak kişilerin ve beyaz yakalı tabir edilen kesimin ikamet edeceği konutlar ve sosyal donatı alanlarını da planlıyoruz. Bu kapsamda Tatlısu'da Şehir 2023 projemiz var. Serbest Bölge projemiz var. Serbest Bölge Projemiz konusunda dünyada Çinliler ve Koreliler Serbest Bölge konularında deneyimli milletler. O nedenle görüşmelerimiz devam ediyor Çinli firmalarla" dedi.

Tematik Parka Anıtlar Kurulu iptali

Başkan Kafaoğlu sorulan bir soru üzerine Bandırma'da Eski Ordonat Arazisi olarak bilinen bölgeye yapılması planlanan ve önceki Başkan Edip Uğur'un döneminde projesine dair yarışma düzenlenen Tematik Park Projesi'nin de bölgedeki tarihi varlıklar gözetilmeden projelendirildiği gerekçesiyle Anıtlar Kurulu tarafından durdurulduğunu ifade etti.