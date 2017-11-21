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21 Kasım 2017 12:14

Kafaoğlu, Vali Ersi Yazıcı’yı ziyaret etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Vali Ersin Yazıcı’ya makamında iade-i ziyarette bulundu.

Kafaoğlu, Vali Ersi Yazıcı’yı ziyaret etti

21 Kasım 2017 12:14


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yazıcı, Başkan Kafaoğlu ile çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Kafaoğlu, "Memleketimize, ülkemize ve güzel insanlarımıza hizmet etmek için gece gündüz demeden 24 saat çalışıyoruz. İnanıyorum ki birlikte çok daha güzel ve başarılı işlere imza atacağız” dedi. Başkan Kafaoğlu, Balıkesir’e hizmet yapma noktasında her zaman Valilik başta olmak üzere kamu kurumları ile işbirliği yapacaklarını, vatandaşa hizmet için karşılıklı diyaloğun önemli olduğunu ifade etti.


Başkan Kafaoğlu, Vali Yazıcı’ya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü hizmetler, projeler ve planlamalar hakkında da bilgiler verdi.


Vali Ersin Yazıcı da, "Belediyeler yerel yönetimlerin en önemli parçasıdır. Belediyelerimizle çalışmalarımızda iş birliği halinde olacağız. Balıkesir ortak paydasında, Balıkesir’in geleceği için, Balıkesir’e kalıcı hizmetler sunmak için el birliğiyle, gönül birliğiyle, iş birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başkan Kafaoğlu’na bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.




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