Kafaoğlu’na Durabeyler’de coşkulu karşılama

Köy girişinde yaklaşık 500 kişilik bir grup tarafından hava-i fişek, meşaleler ve davullar ile karşılanan Zekai Kafaoğlu köye kortej eşliğinde giriş yaptı.

Durabeyler Mahallesi’nde büyük bir coşku ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nu dinleyen yaklaşık 1.000 kişilik Durabeyliler, Başkan Kafaoğlu’nun sözlerini sık sık alkışlar ile keserek tezahürat yapmaları dikkatlerden kaçmadı. Coşkulu kalabalığa seslenen Zekai Kafaoğlu; “Türlü türlü oyunlarla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bu görevden indirmek için çaba sarf ediyorlar. Darbe girişiminde bulundular olmadı. Güney hattımızda terör koridoru oluşturdular olmadı. Şimdi ekonomik olarak döviz kuruyla savaş açtılar yine başaramayacaklar. Artık onlarda ümidi kestiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke insanları tarafından ne kadar çok sevildiği ve istendiğini onlarda kabul ettiler. Şimdi parlamento üzerinden oyunlar tezgâhlayıp liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. İşte bu yüzden sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermek yeterli olmuyor. Onu parlamentoda destekleyecek güçlü bir AK Parti kadrosuna ihtiyacımız var. Bunun için milletvekillerimizi de desteklemeniz oldukça önemli. Bir birinden değerli 9 milletvekili adayımız var. Onları meclise göndermek için sizlerin oylarınızı sizlerin desteklerini bekliyoruz” dedi.

Dursunbey’i doğal gaz ile tanıştıracağız

Dursunbey ve Durabeyler Mahalleleri’ne yapılan işler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Dursunbey-Balıkesir arasındaki yolumuz 2019 yılına kadar bitecek. Artık hemşehrilerimiz daha rahat ulaşım sağlayacaklar. Dursunbey’i doğal gaz ile tanıştıracağız. 2018 yılı içinde doğal gazı Dursunbeyli hemşehrilerimiz de buluşturacağız. Durabeyler mahallemizin su sorunu vardı. 3 ayrı sondajda saniyede 7 litre debili suyla Durabeyli’leri kavuşturduk. Yol çalışmalarımız devam ediyor. 2018 yılında 2 bin kilometre asfalt döşeyeceğiz dedik. Bunun 200 kilometresi Dursunbey’deki mahallelerimize serilecek. Geçen yıl büyük asfalt makinesinden sadece 1 tane çalıştığı için başarısız olunmuş. Biz bu yıl 10 büyük asfalt makinesi ile 51 ayrı noktada asfaltlama çalışması yürütüyoruz. Her şey halkımızın mutluluğu ve refahı için. Başkaları sadece konuşur. Ama yaparsa AK Parti yapar”şeklinde konuştu.

Seçim çalışması kapsamında Durabeyler Mahallesi’nde Zekai Kafaoğlu’nu AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı Üzeyir Sali, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Fikrettin Kocaman ve Ahmet Özen yalnız bırakmadı.