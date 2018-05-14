Kafaoğlu’ndan Bandırma’ya yeni Balık Hali sözü

Bandırma’da sahil bandında bulunan esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Başkan Kafaoğlu’na, partisinin milletvekili aday adayları ve belediye meclis üyelerinden oluşan kalabalık bir ekip eşlik etti. Başkan Kafaoğlu, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bandırma Su Ürünleri Hali’nde balıkçı esnafı ile öğle yemeği yedi ve sorunlarını dinledi. Başkan Kafaoğlu, "

Buradaki balık halinin artık ihtiyaca cevap vermediğini, teknelerin balıkçı motorlarının istenildiği şekilde yanaşamadığını biliyoruz. Mutlaka çağdaş, modern, ihtiyaca cevap verecek, gelecek 50-100 yıla hitap edecek, hijyenik bir balık haline ihtiyaç var. Bu esnafımız tarafından da tespit edilmiş bir şey. Tabi ürünlerin vatandaşlarımıza rahatça ulaştırılabilmesi için de buralarda satış reyonlarının olması esnafımızın talebi. Tabi bu planlanan Toptancı Balık Hali, şehrin içerisine olmaz. Biz Belediye Başkanları bir icraat yaparken toplumun talepleri ile örtüşmesi lazım. Yaptığı uygulamalarla insanlar tedirgin olmamalı. Mutlu ve memnun olmalı. Kimse mağdur edilmeden inşallah bu proje için çalışma yapılıyor ama netleşen bir şey yok. Hal Yönetmeliklerine uygun bir yer olması lazım. Sahil şeritleri için Büyükşehir Belediyesi olarak Sahil Yapıları ve Hizmetleri diye ayrı bir Daire Başkanlığı kurduk. Balıkesir’in iki denizde de sahilleri var. Teorik olarak 293 km adaları da katınca 543 km sahil şeridimiz var. Bu Daire Başkanlığımız buralardaki yapılarla ilgili çalışmalara başladı " dedi.

Balıkçı esnafı ise Başkan Kafaoğlu’na "Bu Balık Hali’ni biz devletten ve herhangi bir yerden katkı almadan zamanın parasıyla 870 bin TL’ye biz yaptık. Çatısını da biz kendi imkanlarımızla yaptık. Kimse bize sahip çıkmadı. Bir çatı bile yapmadı. Belediye Başkanımız daha gelip de bir kere görmedi" diyerek dert yandılar.

Balık Hali’nde gündem Bandırmaspor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na Balık Hali ziyareti esnasında sırtında 10,5 yazılı Bandırmaspor forması ve atkısı hediye eden Balık Hali esnaflarından Ali Çakıroğlu ve Soner Koçoğlu, Bandırmaspor’a destek talebinde bulundular. Başkan Kafaoğlu, "Balıkesir’imizin profesyonel liglerde mücadele eden iki tane takımı var. Bunlardan biri Balıkesirspor diğeri ise Bandırmaspor’dur. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. Tabi mütevazi desteklerimiz oluyor ama daha fazlasını yapmamız lazım. Gönülden destekliyoruz. Ekonomik destek de mutlaka olacak" dedi.

Kavşaklar prosedüre takıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Bandırma’da yapımı beklenen iki adet kavşakla ilgili son gelinen noktayı da anlatarak "Gelirken Karayolları Bölge Müdürü ile görüştüm. Kavşakların 10 Nisan’da ihalesi oldu. Resmi prosedürler ve düşük sorgulamalarla ilgili bütün evraklar gelmiş. Yarın itibarıyla ihaleyi sonuçlandıracaklar. Ama burada bitmiyor. Müteahhit firmalar Kamu İhale Kurumu’na itiraza başlıyorlar. İki firmanın Kamu İhale Kurumu’na gideceğini söyledi Bölge Müdürü. İki projenin keşif bedeli 90 milyon TL ama kırımlarla 70-75 milyon TL’ye gider. Bundan sonra da resmi prosedürler böyle maalesef. Kamu İhale Kurumu’na müracaat ediyorlar. 45 güne kadar cevap geliyor. Ondan sonra kesinleşmiş oluyor ve temel atıp işe başlamış oluyorlar. Ama Allah’ın izniyle Bandırma’daki Liman AVM ve 6. Ana Jet Üssü Kavşakları yapılmış olacak" dedi.

Başkan Kafaoğlu daha sonra 14 Mayıs Çiftçiler Günü sebebiyle Bandırma Ziraat Odası’na geçerek burada Başkan Süleyman Dönmez, muhtarlar ve çiftçilerle görüştü. Kafaoğlu son olarak da TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bandırmaspor’un Sakaryaspor ile oynadığı 1.Lig Play Off Çeyrek Final rövanş maçını izledi.