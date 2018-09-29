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Kafası konserve tenekesine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan sokak kedisini itfaiye kurtardı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan sokak kedisini itfaiye kurtardı.


150 Evler Mahallesi'nde bir sokak kedisinin başına sıkışan konserve kutusu ile dolaştığını gören vatandaşlar, hayvana yardım etmek istedi. Kutuyu çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yaklaşık 10 dakikalık bir çalışmanın ardından sokak kedisinin başına sıkışan konserve tenekesini keserek zavallı hayvanı kurtardı.

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