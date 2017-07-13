Kahramanların resimleri trafolarda

yıldönümünde ilçede bulunan 41 adet trafonun 22’sini 15 Temmuz şehitleri Ömer Halisdemir ve Turgut Solak’ın portreleri ile süsledi.

Altıeylül Belediyesi 15 Temmuz’u unutturmuyor. İlçede bulunan elektrik trafolarının büyük bir kısmı 15 Temmuz halk destanıyla süslendi. Grafitinin genç sanatçısı Mertcan Çalışır’ın fırçasıyla Altıeylül sokaklarındaki trafolar renkleniyor. Altıeylül ilçesinde oturan vatandaşlar trafolara 15 Temmuz destanının yansıtılması ve güzelleşmesi adına yapılan çalışmalardan dolayı Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na teşekkür etti.

Başkan Zekai Kafaoğlu yapımı tamamlanan trafoları gezdi. Kafaoğlu, “15 Temmuz gerçekten Türkiye’nin yaşamış olduğu çok kara bir geceydi. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bütün millet sokaklara, meydanlara çıkarak hayâsızca akına karşı göğsünü siper etti. 15 Temmuz’un 1. Yıldönümüne girdik. 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız dedik ve bunu gelecek nesillere taşıyacağız. 15 Temmuz destansı ruhunu unutmamak için trafolarımıza farkındalık oluşturmak istedik. Trafolarımıza kahramanlarımızın resimlerini işledik. Ömer Halisdemir ve Balıkesir’li şehidimiz Turgut Solak’ın resimleri ile birlikte 15 Temmuz’u anlatan resimleri farklı trafolara yaptık. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Şehitlerimiz olmasa bu vatanı koruyamayız. 15 Temmuz darbesi devleti bölmeye ve parçalamaya yönelik bir girişimdi. Ama halkın gücü ortaya çıktı. Cenabı Allah bir daha bu millete 15 Temmuz yaşatmasın. Bu ülkeyi parçalamak isteyenlere fırsat vermesin. Bayrağımızı indirmeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar, vatanımızı bölemeyecekler, devletimizi parçalamayacaklar ve bu millete diz çöktüremeyecekler” dedi.