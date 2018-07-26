Kalekim’den Balıkesir’e 30 milyon liralık yatırım

Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın da katıldığı törenle açılan fabrikada her türlü yapı kimyasalları, seramik yapıştırıcıları üretilecek ve yılda 200 bin tonluk üretim gerçekleştirilecek.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Kalekim fabrika açılışına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ilçe belediye başkanları, Sanayi ve Ticaret Odası başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Törende ilk olarak konuşan Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş Balıkesir’deki fabrikanın en kapsamlı fabrika olduğunu söyledi. Akbaş, “Kalekim Grubu olarak bu fabrikanın açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul, Isparta, Mersin, Yozgat, Mardin ve Erzurum ile birlikte Türkiye’nin 6 ilinde hizmet veriyoruz. Balıkesir’de hizmet verecek olmanın gururu içerisindeyiz" dedi.

Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ise açıklamasında Balıkesir’in kendileri için çok önemli olduğunu belirtirken, Balıkesir’in ana yurdu olduğunu söyledi. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bugün bizim için büyük anlamlarla dolu çok değerli bir gün. Kale Grubu olarak yarın kuruluşumuzun 61’inci yılını idrak edeceğiz. Biliyorsunuz her yıl 27 Temmuz’u Seramik Bayramı adı altında aslında Türk sanayiinin bayramı olarak kutluyoruz. Kurucumuz ve Onursal Başkanımız rahmetli babam İbrahim Bodur ve ona inananların 61 yıl önce Çan’da temelini attığı fabrikalar, sanayinin Anadolu’da yaşayabileceğine dair inancı yerleştiren örnek bir kalkınma modeli oldu. Türkiye’nin ancak nitelikli üretimle kalkınabileceğine dair inançla biz her yıl bu tarihlerde bir fabrika açmayı ya da bir temel atmayı gelenek haline getirdik. Ne mutlu bize ki bu yıl açılışını yapacağımız iki fabrikadan biri, Balıkesir gibi bizim için manevi anlamı çok büyük olan bir kentte yeşerdi. Mutlaka bilmeyenleriniz vardır; Balıkesir benim ata yurdum. Rahmetli dedem Mehmet Şeref Eğinlioğlu, bir Balıkesir sevdalısıydı. Koca Çınar lakabıyla anılan dedem, kentin ilk sanayicilerinden ve Balıkesir Sanayi Odası’nın kurucu başkanıydı. Rahmetli babam Balıkesir’de okudu, annem burada büyüdü. Bu nedenle bugün açılışını yapacağımız Kalekim Fabrikası’nın gönül dünyamızdaki yeri gerçekten çok farklı" dedi.

Okyay sözlerini şöyle sürdürdü: "Kıymetli dostlar, Kalekim bizim için çok önemli bir marka. 45’inci yılımızda yapı kimyasallarında üretim ve satış kapasitesiyle Türkiye’de ve bölgemizde 1’inci, Avrupa’da ise 5’inci sırada yer alıyoruz. Yurt içinde 7 ilde 7 fabrikaya, 500 çalışana, yaklaşık 700 bin ton satışa ve yaklaşık 400 milyon lira ciroya ulaştık. Emek yoğun işten otomasyon ve teknoloji yoğun üretime geçtik. Tüm Kalekim fabrikalarımızla bugün, Türkiye’de yüzde 50’nin üzerinde pazar payına ulaşarak sektörde açık ara liderliğimizi koruyoruz. Memnuniyetle söylemek isterim ki Kalekim, yurtdışı pazarlarda yerinde üretime yönelerek ve ülkemizde yenilikçi yatırımlar yaparak hızla küresel bir marka olma yolunda ilerliyor. Şimdi, yapı kimyasallarının her dalında üretim yapacak bu fabrika ile güçlü olduğumuz alanlardan olan boya üretimini bir merkeze toplayıp büyüterek yeni bir faza geçmiş bulunuyoruz. Bu fabrikada konsolide ettiğimiz boya üretimimizi yeni boya markamız ile büyüteceğiz."

Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu’nun yapı ürünleri ile savunma ve havacılık grubu olmak üzere iki ana eksende büyüdüğünü söyledi. Okyay, "Her biri kendi alanında lider 17 şirketimiz ve 5 bini aşkın çalışanımızla yola devam ediyoruz. Lokomotif şirketimiz Kaleseramik ile bir yandan sektör liderliğine devam ederken bir yandan geleceğe yatırım yapıyoruz. Dijital dönüşüm ve müşteri yolculuğu alanında büyük bir program yürütüyoruz. Bir diğer inovatif büyüme alanımız olan savunma ve havacılıkta ise bir yandan küresel işbirliklerini derinleştirirken diğer yandan yerlileşme programının en önemli paydaşlarından biri olarak, pek çok yenilikçi projeyi hayata geçirdik, geçiriyoruz. Milli piyade tüfeğinden turbojet motora kadar, tasarımı tamamlanıp seri üretim aşamasına gelmiş milli projelerin ötesinde bu yıl odağımızda milli muharebe uçağımızın motorunu İngiliz Rolls-Royce ile birlikte üretme hedefimiz var. İnşallah muvaffak oluruz. Bizim, Kale Grubu’nu köklerinden aldığı güçle geleceğe taşıyacak felsefemizin temelinde ’tasarım, teknoloji ve insan’ yatıyor. Yer, duvar karosu, boya veya yapıştırıcı üretirken de motor üretirken de tasarımı merkeze koyuyoruz. Bugüne kadar üç kuşaktan 86 bin Kale çalışanının omuzunda yükselen değerleri, aynı inançla yarınlara taşımaya kararlıyız. Kıymetli misafirler, Konuşmamın başında ifade ettiğim gibi Balıkesir, tıpkı birlikte anıldığı Çanakkale gibi, bizim gönül bağımızın güçlü olduğu bir kent. Buradaki Kalekim fabrikamız bölge sanayi ve ekonomisindeki canlanmanın ve yarınlara dair umutların en önemli göstergelerinden biri... Balıkesir, İstanbul-İzmir aksında kalan ve adına altın çember denilen gelişme bölgesinin tam kalbinde yer alıyor. Marmara ve Ege bölgesine büyük katkı veren Balıkesir’de sanayi kültürünün güçlenmesi için bu tür yatırımların önemli misyonu olduğuna inanıyorum. Bu yatırım için çalışırken hükümetimiz başta olmak üzere valilikten belediyeye, sanayi ve ticaret odalarından organize sanayi bölgesine kadar her mevkiden büyük destek ve teşvik gördük. Bize yatırım cesareti ve destek veren, bugün bir arada bulunduğumuz herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Balıkesir’e yatırımlar devam edecek"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da açılış töreninde yaptığı konuşmada Balıkesir’in gelişmeye devam ettiğini belirtirken, 15 yıllık süreçte Kale Grubu gibi büyük şirketlerin Balıkesir’e yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi. Vali Yazıcı, “Ben öncelikle Sayın İbrahim Bodur’u herkesin huzurunda rahmetle ve minnetle anmak isterim. İyi ki böyle bir yolculuğu başlatmış, iyi ki bunları düşünmüş, hayal etmiş ve çocukları, diğer çalışanlar bu çemberi, ailenin diğer fertleri, ailede kendine yer bulan herkes, Kale Grubu’nun 5 bin küsur çalışanı bu kutlu yolculuğa azimle, kararlılıkla Türkiye’ye katkı sunmak adına devam ediyor. Balıkesir anlamında böyle bir tesisi kazandığımız için mutluyuz. Ben Organize Sanayi Bölgesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak, şehrin Valisi olarak bu yatırım ilk konu olduğunda çok sevinmiştim. O dönemki Sanayi Odası Başkanı bana konuyu iletmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte Kale Grubu’nun burada yer almasının bir değer olduğunu düşündük. Daha doğrusu sanayi bölgesine değer katacağını düşündük ve hala da aynı düşünüyoruz. Çünkü bu grup Türkiye’ye değer katıyor. Doğal olarak da Balıkesirimize değer katıyor. Zeynep Hanım ve diğer yöneticilere şunu söylemek istiyorum. Biz OSB’yi 2 katına çıkarıyoruz, hatta daha da büyütmek istiyoruz. Yeni bölgede size ayrılacak yerlerimiz var. Bu şehre olan bağlılığınızı, sevginizi, sevdanızı biliyoruz. Ve arzu ediyoruz ki tüm üretim alanlarında, ürettiğiniz her şeyin Balıkesir’de üretilmesini istiyoruz. Ben bu tesisin şehrimize değer katacağını düşünüyorum. Bu tür yatırımlar sayesinde şehrin ekonomisinin daha da büyüyeceğini ve gelişeceğini, böylece ülkeye katkı sunacağını düşünüyorum. Balıkesir’in önü açık. Önümüzdeki 15 yıllık süreçte Kale Grubu gibi büyük şirketler Balıkesir’e yatırım yapmaya devam edecek” dedi.

"Balıkesir cazibe merkezi oluyor"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu konuşmasında Balıkesir’in cazibe merkezi olduğunu belirtirken tam bir odak şehir olduklarını vurguladı. Başkan Kafaoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Ata yurtlarından gelip ana yurtlarına yatırım yaptıkları için çok daha mutlu olduk. Dedelerini ben de Koca Çınar lakabıyla tanımaya nail oldum. Balıkesir’in ilk sanayicisi, Balıkesir’in Şeref Amcası’ydı. Cenab-ı Allah hem O’nu hem damadı İbrahim Bodur’u nurlar içerisinde yatırsın. Yakmış olduğu bu sanayi meşalesi arkadaki evlatları ve torunları vasıtasıyla daha büyüyerek devam ediyor. İnşallah Balıkesir büyüyor, gelişiyor. Sizlerle birlikte daha da güzel olacak. Yatırımların devamını diliyoruz. Çünkü Balıkesir artık cazibe merkezi oluyor. İstanbul-İzmir Otoyolu buradan geçiyor, Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu da Balıkesir’de birleşiyor. Tam bir odak şehir olduk. Erken gelen yol alır, erken yatırım yapan kazanır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fabrika açılışı için kurdele kesildi. Vali Ersin Yazıcı’ya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay tarafından hediyeler takdim edildi. Sonrasında davetliler ve protokol üyeleri fabrikayı gezerken yetkililer tarafından üretim ve tesis hakkında bilgi verildi.