Kaliteli ve güvenilir hizmetin adresi Burhaniye Belediyesi

Burhaniye’nin Taylıeli ve Dutluca Kırsal Mahallelerinde yeni yapılan cafe işletmelerinin yanı sıra Ören Mahallesinde bulunan Ayaklı Mesire alanları Burhaniye’de aranan mekanların başında geliyor.

Kaliteli, güvenilir ve ucuz hizmeti vatandaşları için sunan Burhaniye Belediyesi son 4 yılda Burhaniye’nin değişik mahallelerinde oluşturduğu sosyal tesis alanları ile dikkat çekiyor. Bahçelievler, Memiş, Öğretmenler Mahallerinde yaptığı özel işletmede olan sosyal tesis alanları Burhaniyelilerin nezih toplanma alanları olurken Taylıeli ve Dutluca Kırsal Mahallerinde yaptığı Belediye işletmesinde olan kafeteryalar ise gözde mekanlar arasında yerini aldı. Burhaniye’nin eksiklerinden biri olan mesire alanı ihtiyacını ise Ayaklı Mesire alanı ile gideren Burhaniye Belediyesi vatandaşlarına kaliteli hizmet için çalışmalarını sürdürüyor.

Burhaniye halkının senelerdir eksikliğini hissettiği mesire alanı Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal sayesinde giderildi. Ören-Akçay yolu üzerinde bulunan ayaklı Mesire alanının tekrar bakımı yapılarak ailelerin gönül rahatlığı ile piknik yapabileceği alan oluşturuldu.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Göreve geldiğimiz günden itibaren gecemiz gündüzümüz Burhaniye’mize daha iyi nasıl hizmet edebiliriz bu güzel ilçemizi daha yaşanabilir bir hale nasıl getirebiliriz kaygısı ve gayreti ile çalıştık. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de ilçemiz genelinde sosyal tesis alanlarımızı çoğaltmak oldu. Burhaniye’de özel mekanlara verdiğimiz desteğin yanı sıra belediye güvencesiyle de vatandaşlarımıza hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Sosyal Tesisi alanlarımıza ilgi güzel ve yoğun özellikle hafta sonları güzel bir kalabalık ve aile ortamı oluyor. Bu da bizi sevindiriyor. Demek ki yaptığımız işler beğeniliyor ve takdir ediliyor. Vatandaşlarımızın mekanlarımızda en az bir kere çay içmesini tavsiye ederiz. Daha sonra kendileri bırakamayacak zaten.” dedi.