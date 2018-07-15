Kalp krizi geçiren karakol komutanı hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ta dün mesaisinin ardından 150 Evler Mahallesi’ndeki evinde dinlenmeye çekilen Tuzla Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Şuayip Türken (41) bir anda fenalaştı. Eşi Berna Türken ve yakınlarının çağırdığı ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Türken, yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir’deki Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Türken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 19.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Ayvalık’ta yaklaşık bir yıldan bu yana görev yapan Kıdemli Başçavuş Şuayip Türken, başta insan kaçakçılığı olmak üzere yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı gibi olaylarla elde ettiği başarıların yanı sıra Tuzla mevkiindeki asayiş olaylarının azalmasının mimarı olmasıyla tanınıyordu. Tarık Buğra ve Mustafa Emir adında 2 çocuk babası olan Türken’in cenazesinin memleketi Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Türken’in ölümü Ayvalık’ta büyük üzüntüyle karşılandı.