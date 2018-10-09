Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Balıkesir'de görevdeyken geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki polis memuru, hayatını kaybetti.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Ekipler Amirliğinde yunus timinde görev yapan Adnan Erdoğan isimli polis memuru, görev esnasında kalp krizi geçirdi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yoğum bakıma alınan polis memuru yaşam mücadelesini kaybetti. Bir kız ve bir erkek çocuk babası olan Adnan Erdoğan için yarın Yıldırım Ekipler Amirliğinde resmi tören yapılacak ve ardından cenazesi, Bozen köyünde öğle namazı sonrası defnedilecek.