Kalpakçı güven tazeledi

Başkan Kalpakçı seçimlerde güven tazeledi.

Kongrede konuşan Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, ortaklardankoperatife sahip çıkmaları gerektiğini, kooperatiften market ürünleri ile gübre, ilaç ve tohum alarak destek olmalarını istedi. Kalpakçı "Trakya Birlik aldığı bir kararla bundan sonra avans vermeyeceğini, ortaklarına kar payı dağıtacağını açıkladı. Bunun için de kooperatifin kar etmesi gerekiyor. Hangi ortak kooperatiften daha çok ürün alırsa, alacağı kar payı da o oranda yüksek olacaktır" dedi.

Daha sonra seçimlere geçildi, tek listenin katıldığı seçimler sonrası yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. SadettinKalpakçı, CevatÖzcan, İlhan Öztürk ve Zekeriya Yılmaz seçilirken, Trakya Birlik Kooperatifi temsilciliklerine ise Sadettin Kalpakçı, Adem Boztaş ve Hakkı Işık seçildiler.

Kongreye Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Koman, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ile ortaklar katıldılar.