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Kamu-Sen'den Cumhurbaşkanına ek zam dilekçesi

Balıkesir’de Kamu Sen’e bağlı sendikalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ek zam dilekçesi gönderdi.

Balıkesir'de Kamu Sen'e bağlı sendikalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ek zam dilekçesi gönderdi.


Balıkesir'de Kamu- Sen'e bağlı memurlar maaşlarına yapılan zamların enflasyon karşısında eridiğini belirterek ek zam talebi ile meydanlara çıktı. Kamu- Sen Balıkesir İl Temsilcisi Musa Bilal, memurlar adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilecek mektubu Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda okudu. Başkan Bilal, mektubu okuduktan sonra Kamu Sen'e bağlı sendika başkanları ile birlikte dilekçeleri zarfa koyarak, Cumhurbaşkanlığına göndermek üzere postaya vereceklerini açıkladı.

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