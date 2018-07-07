Kamusen Balıkesir İl temsilciliğine Musa Bilal atandı

Türk Sağlık Sen Balıkesir İl Temsilcisi Musa Bilal düzenlediği basın toplantısında Türkiye Kamusen Yönetim Kurulunun 7 Mayıs 2018 tarihindeki 173 sayılı kararı ile Kamusen Balıkesir il temsilcisi olarak görevlendirildiğini belirterek “Her yıl Kamusen il temsilciliği Haziran ayı içerisinde atanmaktadır. Bizim genel merkezimiz Türkiye Kamusen’in yönetim kurulunca bize bu görev verilmiştir. Bu görev birlik ve beraberlik içerisinde ilimizde Kamusen’in adından söz ettirmeyi önümüzde ki dönemde düşünüyoruz. Bu çalışmalarımız Türk Sağlık Sen nasıl dinamik bir şubeyse Kamu Sen’de bundan böyle dinamik olacaktır. Kamus Sen ülke sorunlarını kendi sorunu gibi düşünen, vatanın bölünmez bütünlüğüne inanmış insanların oluşturduğu bir sivil toplum örgütüdür. Önümüzde ki dönemde birlik ve beraberliğimizi koruyup Türkiye Kamu Sen’i daha ileriye götürme, daha ilerde teslim edeceğimiz arkadaşlarımıza daha iyi bir Kamusen il temsilciliği bırakmak istiyoruz. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz”dedi.