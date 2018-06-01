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01 Haziran 2018 10:24

Kamyon, iş makinesine çarptı: 2 yaralı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir kamyon, önünde seyir halinde bulunan iş makinesine çarptı.

Kamyon, iş makinesine çarptı: 2 yaralı

01 Haziran 2018 10:24

Kazada iki araç sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bandırma’dan Erdek istikametine seyreden Erdal Eren yönetimindeki 48 R 4047 plakalı kamyon, Murat Bayırından Erdek’e yokuş aşağı indiği sırada bir depodan ana yola çıkan Uğur Arı yönetimindeki iş makinesine arkadan süratli bir şekilde çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Uğur Arı yönetimindeki iş makinesi yol kenarında bulunan ağaca çarparak, Kanava Deresi’ne düştü.


Kamyon ve iş makinesi içerisinde sıkışan sürücüler Erdal Eren ve Uğur Arı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılırken, tedavileri yapılmak üzere Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili Erdek Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri rapor düzenleyerek sürücülerin ifadelerine başvurdu.




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