Bir yolcu otobüsü ile kamyonet ve otomobilin de karıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Yolcu otobüsünün şarampole uçmadan son anda kurtulması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Havran ilçe girişine meydana geldi . Saim G. idaresindeki 42 FHF 94 plakalı kargo kamyonu henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kamyon şans eseri karşı şeritte Menderes Berkiç idaresindeki 55 DK 245 plakalı kamyonet ile Temel Şişman yönetimindeki 34 SMU 53 plakalı aracın arasına daldı. Bu sırada kamyonu gören Muhiddin Evcioğlu idaresindeki 06 KMM 55 yolcu otobüsü ise direksiyonu kırdı. Otobüs tarlaya uçmaktan son anda kurtuldu.

Kazada 16 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ve jandarmanın araştırması sürüyor.