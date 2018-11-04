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Kamyonetiyle zeytin bahçesine uçtu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan kamyonet sürücüsü hafif yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan kamyonet sürücüsü hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Güre Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür A. idaresindeki 10 LF 204 plakalı kamyonet, Edremit istikametine gelirken henüz bilinmeyen nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırımı aştıktan sonra ters dönerek, zeytin bahçesine uçtu. Kazada sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sağlık görevlilerine teslim edildi. Kazayla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

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