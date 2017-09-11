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11 Eylül 2017 12:44

Kamyonla çarpışan otomobilde can pazarı: 4 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araçta sıkışan dört kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kamyonla çarpışan otomobilde can pazarı: 4 yaralı

11 Eylül 2017 12:44


Antalya’dan gelen Mustafa Çayaksu idaresindeki 07 RH 239 plakalı otomobil, Aksakal Mahallesi yakınlarında Engin Canbey’in kullandığı 10 VU 572 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan dört kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılabildi. Kaza mahalline ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri aracın kapı ve tavanını elektronik makaslar yardımıyla keserek araç içinde sıkışan Mustafa Çayaksu, Havva Çayaksu, Özge Çayaksu ve Havvanur Çayaksu adlı vatandaşları araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. 112 ambulanslarıyla Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.




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